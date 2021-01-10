Известные казахстанские журналисты и политологи поделились мнением о ходе проведения выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известные казахстанские журналисты и политологи в социальной сети Facebook поделились своим мнением о том, как сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ходить на выборы и отдать свой голос в пользу той или иной партии - решать каждому. Но только не надо ворчать по поводу плохой жизни в стране и т. п. (и тому подобное), потому что вы сами принимаете в этом участие. Тому, что есть, способствуешь и ты, если не ходишь на выборы, не протестуешь против законов, которые ухудшают жизнь. Убеждена в этом давно, а сейчас всё больше нахожу подтверждений. И всё больше вижу людей, у которых такое же мнение. Вчера ездила на одну встречу. После встречи пошла на остановку, но нужного автобуса долго не было, и остановила машину. В машине включённым оказалось радио, по которому напоминали о выборах и «дне тишины». Естественно, что с водителем заговорили о выборах. Меня поразило то, что говорил таксист. Он практически слово в слово сказал то, о чём я написала выше. Но при этом выражался такими словами, как: «гражданская позиция», «выбор гражданина», «моральное право». Не выдержала, спросила, кто он по профессии. Оказалось - учитель математики, работает в школе, а в свободное время таксует... Выходит, не всё потеряно, и можно надеяться на будущее в родном Казахстане?», - обратилась к казахстанцам журналист Айгуль Омарова.

Политолог Адиль Каукенов отметил, что пандемия не сбила настрой желающих проголосовать и поучаствовать в политической жизни страны.

«Сходил выполнить свой гражданский долг, проголосовал на выборах в Парламент. На моем избирательном участке довольно оживленно, соседи прямо с утра, семьями шумно спускались в подъезде. Но у нас вообще дом активный. И пандемия не сбила настрой желающих проголосовать и поучаствовать в политической жизни страны», - отметил политолог.

Он также высказался о противоэпидемиологических мерах. По его словам, избирательные участки основательно подготовились к выборам.

«Сам я сознательно и уже привычно экипировался: маска, очки, перчатки. Но и избирательные участки основательно подготовились: замерили температуру на входе, санитарный тоннель, попрыскали санитайзером на руки дополнительно. Я, правда, в ажиотаже нарушил дистанцию в два метра, когда хотел уточнить, где брать бюллетень, но меня сразу вежливо, но убедительно призвали к порядку. Поинтересовался въедливо: а если бы была температура не дали бы проголосовать? На что мне показали отдельную кабинку. Наблюдателей на участке было человек восемь, все очень серьезные. Хотел пожать им руки, но вспомнил про социальную дистанцию. Просто отсалютовал, приложив руку к голове», - написал в Facebook Адиль Каукенов.

Как отметил политолог, при голосовании каких-либо нарушений не было замечено.

«В общем, на все про все ушло минут 10-15. В избирательных списках нашли сразу мою фамилию, выдали бюллетень без проволочек, но все же рекомендую перед выходом проверить свою закрепленность к избирательному участку. У нас в «Коктеме» возле моего дома находятся несколько участков, если ранее не голосовали, можно потом лишний раз пройтись. Голосование, проходит относительно спокойно, каких-либо нарушений и провокаций замечено не было», - добавил политолог Адиль Каукенов.

Политолог Казбек Майгельдинов отметил, что сеть независимых наблюдателей «Taza Sailau», представлена в 25 крупных городах. Они наблюдают за прозрачностью и открытостью проведения выборов.

«Сегодня с 6 часов утра во всех городах открылись избирательные участки, начались выборы. Помимо наблюдателей от политических партий, на избирательных участках присутствуют независимые наблюдатели. Одним из крупных является сеть независимых наблюдателей «Taza Sailau», которая представлена в 25 крупных городах. По данным координаторов, в городах общее количество открытых участков составляет 3168. В связи с карантинными мерами на остальных участках доступ ограничен. По Карагандинской области наблюдатели работают по четырем крупным городам, общий охват около 250 участков, где представлены тазасайлауовцы», - написал Казбек Майгельдинов.

Политолог Самат Нуртаза выразил надежду на светлое будущее страны.

«Начались выборы. В светлое будущее хочется верить. Хочется верить, что народ сделает правильный выбор. Явка на участках отличная. Социальная сеть сегодня принадлежит выборам. Однозначно. Многие известные люди, многие мoи близкие уже проголосовали на участках. Это тоже показатель гражданской ответственности. Народ верит. Народ хочет позитивных перемен, которые обязательно наступят», - отметил политолог.

Лидер молодежного движения Team Qazaqstan Асхат Садырбай тоже поделился своим мнением о том, как проходят выборы.

«Работу организаторов выборов можно оценить на высоком уровне. На избирательных участках особое внимание обратили на безопасность граждан. Все проводится в соответствии с карантинными требованиями. У входа измеряют температуру, раздают медицинские перчатки. Много знакомых с 8 утра публикуют свои фотографии с выборов в сети Facebook. Я подошел на свой участок немного позже. Даже тогда, бюллетеней в коробках было много. Все проходит тихо, мирно, не заметили правонарушителей, создающих шум. Международные наблюдатели, партийные и независимые наблюдатели – все проводят свою работу. Среди них есть и волонтеры. Население, ознакомившись с программой партий, делают свой выбор. Радует, что выборы проходят в рамках закона», - поделился мнением Асхат Садырбай.

Главный редактор интернет-ресурса Tarlan.kz Нургали Нуртай отметил, что сегодня самый важный день политической кампании.

«Был в избирательном участке. И по телевизору наблюдаю. Политический процесс проходит в рамках общественно-политической стабильности. Заметно, что подготовка и организация к выборам была проведена на высоком уровне. Соблюдены санитарные требования. Международные и независимые наблюдатели свободно работают на избирательных участках. С самого утра казахстанцы за рубежом проявляют активность в голосовании. Открыта дорога плюрализму, тем не менее, проголосовать на выборах – большая ответственность. Сегодняшние выборы – большой шаг к политическому обновлению», - подчеркнул Нургали Нуртай.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.