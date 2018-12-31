Известные казахстанские спортсмены поздравили соотечественников с Новым годом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известные казахстанские спортсмены поздравили соотечественников с Новым годом, передает МИА «Казинформ».

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил своих болельщиков с наступающим праздником: «Спасибо за вашу поддержку в 2018. Желаю вам и вашим семьям счастья, успехов и благополучия. Счастливого Нового года! Жаңа 2019 жыл құтты болсын!» - написал он в Instagram.

Боксер, экс-чемпион мира по двум версиям Жанат Жакиянов: «Поздравляю всех с наступающим 2019 годом! Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть всегда цветет наша страна! С новым годом еще раз!», - сказал он корреспонденту Казинформ.

Напомним, в феврале текущего года боксер объявил о завершении карьеры на профессиональном ринге.

«Я решил завершить карьеру, и тому немало причин. Я около трех, четырех месяцев обдумывал решение и сейчас принял его. Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые поддерживали меня на протяжении всех этих лет. Прежде всего, спасибо всем нашим болельщикам, которые болели за меня. Моего первого тренера Александра Николаевича Лебедева, которого сейчас нет в живых. Тренеров Рикки Хаттона, Майка Джексона, Виктора Иванова. И своих менеджеров - Филиппа Фондю и Ерик Жайлауов. Это люди, которые помогали мне во всем. Я прошел большой путь и считаю, что сейчас пришло время того, чтобы его завершить», - сказал тогда Ж. Жакиянов.

А осенью экс-чемпион возглавил Северо-Казахстанскую областную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по боксу.

Жанат Жакиянов дебютировал на профессиональном ринге в легчайшем весе в августе 2007 года. Чемпион Европы по версии EBU (2014-2015), бывший временный чемпион мира по версии WBA (2015-2017), экс-чемпион мира по версиям WBA супер и IBO (2017).

Мировой рекордсмен из Казахстана Сергей Цырульников: «Хочу всех поздравить с Новым годом, пожелать людям счастья и добра. Самое главное - это быть преданным своей цели. Если вы будете преданы своей цели, то впереди вас всегда будет ждать награда. Не сворачивайте со своего пути и все у вас получится. Успехов и удачи вам в Новом году, дорогие друзья!», - сказал силач корреспонденту Казинформ.

В мае текущего года палуан поставил очередной рекорд, сдвинув с места и протащив несколько метров тепловоз с груженой цистерной.

Также С. Цырульников рассказал, как ему удается ставить свои рекорды и о своих дальнейших планах.

Обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова: «Я хочу поздравить всех своих болельщиков и любителей спорта по всему миру с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы в 2019 году исполнились ваши мечты и самые большие цели. Я считаю, что самое главное - это не останавливаться и идти вперед несмотря ни на что. Пусть каждому из вас хватит сил, смелости и здоровья для реализации всего задуманного. Берегите себя и своих близких», - сказала она.

Напомним, свой последний поединок Фируза Шарипова провела 8 сентября в Санкт-Петербурге. В нелегком бою она взяла верх над хозяйкой ринга Юлией Куценко и защитила свои титулы. Следующий поединок казахстанка проведет против чемпионки мира по версии WBC Евой Вальстрем из Финляндии.

А на днях она заявила, что хотела бы провести бой с чемпионкой UFC в двух дивизионах бразильянкой Амандой Нуньес и даже нокаутировать ее.