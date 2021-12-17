Известные казахстанские певцы и актеры сразились на татами в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Тридцатилетию Независимости страны был посвящен прошедший в Таразе третий по счету республиканский турнир «Өнер барысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Состязания проходили во Дворце спорта «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова при переполненных трибунах.

На торжественном открытии аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил всех с Днем Независимости и пожелал удачи палуанам.

«Независимость - главное достояние народа, наше богатство, многовековая мечта предков. Все достижения и победы независимого Казахстана стали возможны благодаря самоотверженному и неустанному труду каждого казахстанца. Нельзя не отметить роль Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении нашей независимой страны. В результате дальновидной политики Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева нашу уникальную модель развития в мире назвали «казахстанский путь». Казахстан продолжает двигаться по этому пути, благодаря взятому Главой государства Касым-Жомартом Токаевым курсу, который базируется на принципах преемственности, справедливости и прогресса», - сказал глава региона.

Бердибек Сапарбаев также рассказал о достижениях в сфере жамбылского спорта и поблагодарил известного акына Балгынбека Имашева, инициатора турнира «Өнер барысы».

В турнире по национальной казахской борьбе на татами сразились 28 известных артистов, актеров, звезд эстрады, блогеров.

Свои умения в этом виде спорта показали Еркебулан Дайыров, Медет Жанабай, Артур Толепов, Азимжан Сайдбаев, Кайрат Мырзахан, Асылхан Толепов, Азат Жумадил, Талгат Мыки, Асхат Нурмашев, Бейбит Кошкалиев, Аян Отепберген, Арман Коныр, Рустем Жаныаманов, Мухтар Ниязов, Даулет Бижанов, Адилет Рахметолла, Курал Молжанов, Галым Махамбет, Мейржан Туребаев, Мансар Орынхан, Адылжан Умаров, Есентай Ниязбаев, Шаһаризат Сейдахмет, Тауекел Муслим, Канат Алжаппаров.

Участники с оревновались в четырех весовых категориях по традиционным правилам казахской национальной борьбы. По итогам пятичасового турнира первые места в своих весовых категориях заняли Бейбит Кошкалиев, Еркебулан Дайыров, Биржан Шопбай и Асылхан Толепов.