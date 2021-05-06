Известные казахстанские деятели культуры получили вакцины от КВИ в столичном торговом центре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в прививочном пункте, расположенном в торгово-развлекательном центре «Абу-Даби Плаза», известные деятели культуры – члены творческого коллектива Музыкального театра юного зрителя - получили вакцины от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Вакцинация в прививочном пункте, расположенном в ТРЦ «Абу-Даби Плаза», продолжается. Сегодня среди вакцинируемых оказались артисты Музыкального театра юного зрителя акимата г.Нур-Султан.

«Приехали с коллегами в торгово-развлекательный центр «Абу-Даби Плаза», чтобы провакцинироваться. Решили получить вакцину «Спутник-V». В первую очередь, театр работает со зрителями. Ежедневно у нас проходят репетиции, встречи. Поэтому нам нужно соблюдать все санитарные нормы. Чувствую себя хорошо. Сейчас в Израиле, США, Великобритании идет такой темп, что население у них почти вакцинировано. Поэтому мы решили не медлить. В свою очередь, я хочу призвать своих сограждан вакцинироваться. В начале прошлого века были такие же периоды бедственного положения. Но благодаря вакцинации удалось победить эпидемии. Я считаю, единственный способ сохранить народ, государство - это получить вакцину. Сам я год назад серьезно заболел коронавирусом. Поэтому в этом году я делаю прививку, чтобы болезнь не повторилась во второй раз», - сказал директор музыкального театра юного зрителя акимата города Нур-Султана, режиссер Асхат Маемиров.

Ведущий актер МТЮЗа Асылхан Толепов также получил вакцину «Спутник V».

«Сегодня для меня особенный день. Я сделал выбор в пользу вакцинации. Каждому человеку необходимо здоровье. Важно думать о других, а не только о себе. Каждый должен начать с себя, прежде чем критиковать кого-то. Первым в моей семье вакцину получил я. Выбрал вакцину «Спутник-V». Врачи все объяснили. Я строго соблюдаю все меры предосторожности. Нельзя снимать маску, объясняя это тем, что получил вакцину», - сказал Асылхан Толепов.



