ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Новая встреча учеников областного многопрофильного лицея для одарённых детей познакомила ребят с автором серии книг «Осознанное поколение» Екатериной Ли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Известные казахстанцы делятся историями успеха с павлодарскими школьниками, - сообщили прессе в управлении образования Павлодарской области, отметив, что в областном многопрофильном лицее для одарённых детей продолжаются онлайн-встречи с известными соотечественниками. - Состоялся прямой эфир с автором серии книг «Осознанное поколение» Екатериной Ли».

В беседе с заместителем директора лицея Бауыржаном Сейталиевым Екатерина рассказала, что в своих книгах, адресованных маленьким детям всего мира, простым языком и яркими иллюстрациями она рассказывает об инклюзии, о людях с особыми потребностями, об экологии, эмоциональном интеллекте, буллинге и многом другом, о чём современной детворе важно знать. В конце встречи гостья пожелала школьникам не бояться говорить о своей мечте и уверенно идти к ней.

«Екатерина Ли более десяти лет работала с различными общественными организациями по всему миру, участвуя в проектах, созданных для помощи детям, молодёжи, женщинам, беженцам, иммигрантам и людям с ВИЧ-статусом», - добавили в облоно.

С начала проекта OMLID.LIVE, в ходе которого известные казахстанцы делятся своими историями со школьниками Павлодарского Прииртышья, состоялись уже десять онлайн-встреч, участниками которых стали журналисты Салауат Темирболатулы и Марина Сахарова, руководитель республиканского штаба детской организации «Жас Улан» Динара Садвакасова, молодой предприниматель, основатель онлайн-школы «АдАстра» Асхат Адхамов, трэвэл-блогер Яков Фёдоров и другие известные казахстанцы, добавили в ведомстве.

В ходе эфиров гости делятся с детьми историями своего успеха, затрагивают актуальные темы, отвечают на вопросы детей. Например, Асхат Адхамов посоветовал подросткам, которые хотят успешно учиться и развивать свои способности, разработать и соблюдать личный тайм-менеджмент, то есть следить за временем, которое они тратят на то или иное дело. Журналист Салауат Темирболатулы посоветовал подросткам больше читать, особенно классическую литературу, а Яков Федоров рекомендовал ученикам, которые планируют поступать на специальности, связанные с туризмом и гостиничным бизнесом, налегать на изучение родного и иностранного языков.

Фото управления образования Павлодарской области.