Известные и неизвестные факты об Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Многим актюбинцам известен день рождения города - 28 мая 1869 года. Однако есть очень много неизвестных фактов и интересных фотографий об истории города Актобе и Актюбинской области. К примеру, в городе существовала своя Красная площадь, а первое освещение города состояло из 10 фонарей с восковыми свечами, дороги благоустраивали галькой и бетоном. Эти и другие факты которые корреспондент «Казинформ» попытался осветить в данном материале.

Согласно записям актюбинского краеведа Михаила Пустошилова, самым первым на территории нынешней Актюбинской области в 1845 году было основано укрепление Уральское, которое с 1868 года было уездным городом Иргиз, ныне село Иргиз. В 1848 году был основан форт Карабутак, в 1868 году образована Тургайская область, часть территории которой вошла позже в состав Актюбинской области.

14 мая 1869 года отряд флигель-адъютанта графа Борга с двумя ротами солдат и сотней казаков, 14 артиллеристами и четырьмя пушками прибыл в урочище Ак-Тюбе (Ақ төбе) Иргизского уезда Тургайской области.

19 мая 1869 года, по данным М. Пустошилова, под артиллерийский салют на вершинах двух холмов было заложено военное укрепление; на вершине северного холма был могильник из белого камня, где был похоронен батыр Карасай, потомок Мамая. Однако официально День города актюбинцы празднуют 28 мая 1869 года.

Ведущий специалист отдела культуры и развития языков Базаргуль Сейтенова рассказывает, что первая же зима в укреплении принесла жителям серьезные испытания, жилье оказалось неприспособленным к суровому климату края, в гарнизоне начался мор.

«Суеверные люди испугались, что осквернили святое место, и вызвали священника из Оренбурга. Прибывший в гарнизон священник, ознакомившись с местным бытом, вскоре обратился в Оренбург с просьбой о строительстве церкви. Через газету по России был объявлен сбор пожертвований. Новой церкви присвоили имя Александра Невского, на месте церкви сегодня располагается областной драмтеатр», – поясняет специалист.

В 1878 году появилась первая улица из восьми домов – Старожительская, которая называлась в дальнейшем Александровская, Карла Либкнехта, сейчас Шернияза. Одна из первых улиц - Крепостная, ныне это улица Ахтанова, в советские времена носила название улицы 50 лет Октября. Параллельная Крепостной стала улица Гарнизонная, которая сохранила название. Здание первой церкви - храма Александра Невского, построенного на пожертвования в 1880 году, было разрушено в 1937 году. А в 1922 году Александро-Невская площадь Ак-Тюбе была переименована в Красную площадь.

История Актюбинска более подробно описана в двухтомнике Федора и Юрия Тарасенко «Город. Годы. Люди. Жизнь». Из книги мы узнаем, что «за два года население в укреплении Ак-Тюбе заметно разрастается: насчитывается 28 семей, или 409 человек. А к началу 1890 года здесь проживает уже 2 340 человек. Первые частные дома построены в Татарской слободке, где проживали богатые купцы-татары».

Первый генеральный план застройки укрепления был разработан в 1874 году, согласно которому поселение было разделено на несколько районов: Курмыш, Татарская слободка, Оторвановка. Существует несколько версий появления района Курмыш.

Так, по одной из них названию района местные жители присвоили имя мастера Курамыза, который там проживал. Уважительно к нему обращались не иначе, как Курмыш.

Первая школа открылась в 1884 году и называлась двухклассное русско- киргизское училище, в котором обучалось 50 мальчиков. Сейчас в здании располагается кожно-венерологический диспансер. Одиннадцать лет спустя, в 1895 году, по инициативе Ибрая Алтынсарина было открыто женское училище для казахских девушек, ныне здесь находится ресторан «Шахерезада».

В 1891 году Ак-Тюбе был дан статус уездного города. К строительству железной дороги приступили в 1901 году. Железная дорога сообщением Оренбург – Ташкент проходила через Актюбинск. Вокзал был построен в 1905 году. Первая гостиница в городе называлась «Россия» (ныне 11 школа). Спустя год после открытия железнодорожного вокзала, в 1906 году, в городе приступили к благоустройству улиц - шоссировали галькой и бетоном. На улицах города появилось первое освещение - 10 простых фонарей с восковыми свечами, затем их заменили на керосиновые.

В 1914 году в Актюбинске установили первые два почтовых ящика – у городского управления и у гостиного двора. Первые автобусы появились в городе в 1938 году. Перед самой войной в городе началось масштабное строительство жилых домов, фабрик, заводов, геологи открывали новые месторождения полезных ископаемых. Из городов России во время войны были эвакуированы в Актюбинск многие промышленные предприятия.

В годы ВОВ 29 актюбинцев стали героями Советского союза, 6 человек полными кавалерами ордена славы, их имена высечены на Алее героев на проспекте Алии Молдагуловой. К 75-й годовщине Победы в регионе осталось всего 29 участников ВОВ.

Сегодня Актобе - крупный областной центр на западе Казахстана, население которого приближается к 500 тысячам человек. Поставлена задача укрупнить город, сделав его миллионником, одним из пяти крупных городов в стране