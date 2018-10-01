Известные футболисты посетили ребенка, лишившегося рук в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Известные футболисты Самат Смаков и Александр Гейнрих сегодня посетил в больнице в Актобе школьника, который лишился рук после удара током в трансформаторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как известно, 5 октября ученик 4 класса школы №2 города Шалкар залез в трансформаторную будку во дворе учебного заведения и получил сильнейший удар током.
Ребенка госпитализировали в город Актобе, где была проведена операция по ампутации обеих рук.
Сейчас мальчик по имени Дамир чувствует себя хорошо, но ему предстоит еще одна операция.
Самат Смаков и Александр Гейнрих посетили ребенка, чтобы поддержать его в трудную минуту, а также подарили ему футболку и мяч. Дамир, как и многие мальчишки, оказался футбольным фанатом.
«Мой сын любит играть в футбол. До этого дня он никогда не встречался с Саматом Смаковым. Во время встречи ему подарили футболку актюбинской команды с именем Дамир и мяч с автографом. Самат Смаков также подарил свой планшет. Сейчас мой сын под наблюдением психолога. Он часто грустит. Я ни у кого не прошу материальной помощи, но очень многие узнают о нашей беде и предлагают помощь. Кто-то привез еды, кто-то фруктов, есть люди, кто помогает деньгами. Мы очень благодарны», - говорит мать ребенка.
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