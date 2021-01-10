Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Известные деятели искусства проголосовали на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК

Автор:  
Гульзат Сахова
10 Января 2021, 16:50
Известные деятели искусства проголосовали на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские деятели искусства приняли активное участие на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, проходящих сегодня в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свою политическую активность известные люди демонстрировали на страницах в социальной сети Instagram.

К примеру, известная певица Алтынай Жорабаева посетила избирательный участок в городе Нур-Султан. Об этом она написала на своей странице в сети Instagram.

photo


«Я сделала свой выбор. Я за стабильность и за благополучие страны!», - написала певица.

Оперная певица Майра Мухамедкызы, недавно ставшая руководителем театра оперы и балета в Шымкенте, также написала о своем голосовании на избирательном участке.

photo


«Уважаемые жители Шымкента! Призываю всех вас принять участие в сегодняшней избирательной кампании и отдать свой гражданский долг кандидатам, принявшим участие в выборах. Тысяча благодарностей моему народу, который пожелал мне удачи в моей новой должности. Я начала свою работу», - говорится в посте.

Певец, солист группы «Музарт» Сакен Майгазиев также находился с 74-летней матерью на избирательном участке в городе Шымкент.

photo


«Пусть Аллах поддержит казахский народ! Я сделал свой выбор», - написал он на своей странице.

Певец Баглан Абдраимов также оставил запись о том, что проголосовал сегодня на одном из избирательных участков Алматы.

photo


«Выборы 2021 год. Я выполнил свой гражданский долг! Удачи всем партиям! Приходите на выборы!», - написал он.

Не осталась в стороне и известная певица Маржан Арапбаева.

«Я приняла участие на выборах и сделала свой выбор! Давайте усердно служить светлому будущему нашей страны и быть настоящими патриотами нашей Родины!!!», - призвала певица соотечественников.

photo


Известный актер, руководитель театра Адиль Ахметов также написал, что выполнил гражданский долг.

photo


«Сегодня исторический день для нашего государства. Я принял участие на выборах и сделал свой выбор. Уверен, что сделал правильный выбор!», - написал актер.

Певица Алма Аманжолова также написала о своем присутствии на избирательном участке в Алматы.

photo


«Население Алатауского района активно участвует в выборах. Я отдала свой голос. Пусть наше будущее будет светлым!», - сказала она.

Певец Досымжан Танатаров написал, что сделал выбор для развития Казахстана.

«Я за благополучие и спокойствие страны! Мой выбор - стабильность и развитие Казахстана! Преодолеем и победим трудности вместе!», - написал Досымжан Танатаров.

photo


Известный певец Серикбол Сайлаубек также с утра направился в избирательный участок для сегодняшнего голосования.

photo


«Ассалаумагалекум, мой народ! Я проголосовал. Пусть в нашей стране будет мир и благополучие!», - написал певец.

Между тем, актриса и певица Айгуль Иманбаева также проявила свою гражданскую активность и посетила избирательный участок.

photo


«С добрым утром страна!!! Пусть в нашей стране все будет хорошо. Я сделала свой выбор!»,- написала певица.

Стоит отметить, что 10 января в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. В Алматы с 07:00 открыто 507 избирательных участков. Места голосования соответствуют требованиям Закона РК «О выборах в РК», Центральной избирательной комиссии.

На 581 участках работают 2535 медицинских работников: 1014 врачей, 1521 медсестер. Кроме того, возле некоторых избирательных участков дежурят скорая медицинская помощь.

Голосующие могут узнать свой избирательный участок через колл-центр 221-10-01 или с помощью Telegram-бота @sailau_almaty, а также узнать его в сервисном центре «Open Almaty» и через сайт http://service.almaty.kz/ru.


Выборы   Политические партии   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной