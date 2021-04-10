Известны позиции казахстанских боксеров в обновленном рейтинге WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

В первом тяжелом весе Камшыбек Кункабаев опустился с 29-го места на 30-е.

Во второй средней категории Айдос Ербосынулы улучшил положение, поднявшись с 11-й строчки на десятую; Али Ахмедов потерял три позиции, став 28-м.

Выступающий в среднем дивизионе Жанибек Алимханулы, занимавший шестое место, вышел на пятую строчку; Мейирим Нурсултанов поднялся с 15-й на 13-ю позицию.

В первой полусреднем весе Садриддин Ахмедов сместился вниз на одну строчку и теперь занимает 19-е место, Турсынбай Кулахмет поднялся с 28-й строчки на 20-ю.

Данияр Елеусинов поднялся с 22-й на 21-ю отметку в рейтинге полусредней категории.

Представитель первого полусреднего веса Батыр Джукембаев остался восьмым.



