Известны подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано еще 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА«Казинформ».

«По 2 случая заражения вирусом зарегистрировано в г. Талдыкорган, Ескельдинском и Талгарском районах. Все 6 пациентов 1950, 1989, 1989, 1995, 1996, 2020 г. р. выявлены активно, 4 были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, 2 обследованы с профилактической целью. Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в инфекционное отделение», - рассказали подробности в акимате области.

Эпидемиологическое расследование продолжается.



