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Известны подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области
24 Мая 2020 19:38
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано еще 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА«Казинформ».
«По 2 случая заражения вирусом зарегистрировано в г. Талдыкорган, Ескельдинском и Талгарском районах. Все 6 пациентов 1950, 1989, 1989, 1995, 1996, 2020 г. р. выявлены активно, 4 были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, 2 обследованы с профилактической целью. Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в инфекционное отделение», - рассказали подробности в акимате области.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
Ключевые слова: Алматинская область, Здравоохранение, Коронавирус,
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