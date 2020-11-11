Известны победители международного онлайн-турнира «Кто умнее?»

НУР-СУЛТАН№ КАЗИНФОРМ - Сегодня в новом здании «Назарбаев центра» состоялась финальная игра и церемония награждения финалистов международного онлайн-турнира по интеллектуально-познавательной игре «Кто умнее?» среди старшеклассников, объявленного Фондом Нурсултана Назарбаева и Фондом развития государственного языка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

В мероприятии приняли участие руководитель проектного офиса Фонда Нурсултана Назарбаева Зауре Туркменбаева и директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев.

Как рассказали в пресс-службе, целью турнира является выявление и поощрение наиболее эрудированных детей, активизация познавательного интереса, повышение культурно-образовательного уровня у учащейся молодежи, а также организация досуговой деятельности среди школьников.

Интеллектуальное состязание «Кто умнее?» проводится с 2016 года. Игра представлена в виде мобильного приложения с базой около 40 000 вопросов на темы: спорт, XX век, XXI век, вокруг света, искусство, история Казахстана, природа Казахстана, здоровье, наука. В ходе игры участники отвечали на вопросы по выбранной теме. Рабочим языком турнира является казахский, русский или английский язык по желанию игрока.

В этом году в турнире принимали участие более 3000 школьников республики и ближнего зарубежья. I и II туры проводились дистанционно, во время летних каникул в онлайн режиме. В заключительных финальных играх в Нур-Султане 12 лучших игроков соревновались в эрудиции и быстроте реакции.

Таким образом, среди казахскоязычных игроков 1 место заняла ученица 9 класса средней школы Культобе Туркестанской области, Байдибекского района, села Шаян Жолтай Гулайым, 2 почетное место получил ученик 9 класса средней школы №2 Акмолинской области, Целиноградского района, села Караоткель Қантай Даулет, 3 место заняла ученица 10 класса средней школы №2 Акмолинской области, Целиноградского района, села Караоткель Асылбек Ботакөз.

Среди русскоязычных игроков 1 место заняла ученица 11 класса средней школы №4 города Аксу Павлодарской области Седова Анастасия, 2 место заняла ученица 11 класса средней школы №8 города Аксу Павлодарской области Новак Мария, 3 место занял ученик 11 класса школы-лицея №3 города Тараза Орынбасар Асыл.

Победителей наградили специальными дипломами «Самый умный ученик 2020 года» и ценными призами - ноутбуками, другие же участники-финалисты: ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Кокшетау Бекин Омар, ученик 11 класса школы-лицея №46 Кызылординской области, Шиелинского района Күлімбетов Қабланбек, ученица 11 класса средней школы им. К.Рыскулбекова Жамбылской области, Мойынкумского района, села Бирлик Төлебай Тоқжан, ученик 10 класса школы-гимназии № 176 города Алматы Жалғас Нұрайдан, ученица 10 класса школы-гимназии №38 Алматинской области, Илийского района, села Отеген батыр Дархан Камила также были удостоены дипломами и смартфонами.

«Мероприятие позволило детям ощутить дух соперничества, дало возможность проявить себя и свои знания» - отметил директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев.

Завершая церемонию, организаторы провели для участников и их сопровождающих экскурсию по новому центру развития «Nazarbaev ortalygy».



