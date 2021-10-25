Известны первые соперники казахстанских боксеров на чемпионате мира-2021
Ниже представлены первые соперники казахстанцев на турнире по предварительным боям.
48 кг. Темиртас Жусупов — Мухаммет Унлу (Турция) / Омер Аметович (Сербия)
51 кг. Сакен Бибосынов — Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
54 кг. Махмуд Сабырхан — И Ким (Южная Корея)
57 кг. Серик Темиржанов — Энх-Амар Хархуу (Монголия)
60 кг. Саматали Тольтаев — Соргор (Сьерра-Леоне) / Хунатип Пиднуч (Таиланд)
63,5 кг. Санатали Тольтаев — Владимир Чеботарь (Молдова)
67 кг. Аблайхан Жусупов — И Линь (Тайбэй)
71 кг. Асланбек Шымбергенов — Моради Аташгах (Иран)
75 кг. Нурканат Райс — Стефан Савкович (Черногория)
80 кг. Нурбек Оралбай — Исаяс Фильо (Бразилия)
86 кг. Бек Нурмаганбет — Кено Мачадо (Бразилия)
92 кг. Айбек Оралбай — Владислав Смягликов (Беларусь) / Джошуа Васике (Кения)
+92 кг. Нурлан Сапарбай — Аюба Гадфа Дрисси (Испания).