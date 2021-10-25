Известны первые соперники казахстанских боксеров на чемпионате мира-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Белграде (Сербия) состоялась жеребьевка чемпионата мира по боксу, на котором выступят и казахстанские боксеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлены первые соперники казахстанцев на турнире по предварительным боям.

48 кг. Темиртас Жусупов — Мухаммет Унлу (Турция) / Омер Аметович (Сербия)

51 кг. Сакен Бибосынов — Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

54 кг. Махмуд Сабырхан — И Ким (Южная Корея)

57 кг. Серик Темиржанов — Энх-Амар Хархуу (Монголия)

60 кг. Саматали Тольтаев — Соргор (Сьерра-Леоне) / Хунатип Пиднуч (Таиланд)

63,5 кг. Санатали Тольтаев — Владимир Чеботарь (Молдова)

67 кг. Аблайхан Жусупов — И Линь (Тайбэй)

71 кг. Асланбек Шымбергенов — Моради Аташгах (Иран)

75 кг. Нурканат Райс — Стефан Савкович (Черногория)

80 кг. Нурбек Оралбай — Исаяс Фильо (Бразилия)

86 кг. Бек Нурмаганбет — Кено Мачадо (Бразилия)

92 кг. Айбек Оралбай — Владислав Смягликов (Беларусь) / Джошуа Васике (Кения)

+92 кг. Нурлан Сапарбай — Аюба Гадфа Дрисси (Испания).



