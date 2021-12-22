Известны имена победителей литературного конкурса «Ауылым – алтын тұғырым»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице подвели итоги республиканского литературного конкурса «Ауылым - алтын тұғырым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря конкурсу, жизнь сельских людей нашла отражение в трудах писателей и поэтов. Произведения авторов публикуются в 12-томном сборнике. Мы бесплатно раздаем их сельским и районным библиотекам. Ограничений для желающих принять участие в конкурсе не было, участвовали как начинающие любители пера, так и профессиональные литераторы. Ограничили только по возрасту. То есть возраст участника не должен превышать 45 лет. Причина – необходимость поддержать молодых поэтов, писателей среди населения по тематике села. Почему именно село? Потому что наши корни, наш язык и культура происходят изначально именно из сельской местности. И наша цель – популяризация жизни сел и их жителей», - сказал председатель партии «Ауыл», депутат Сената Парламента РК Али Бектаев.

Главный приз достался Есболату Айдабосынову за произведение «Соңғы намаз».

Победители в жанре поэзии:

1 место - Аркалык Амалият;

2 место – Умтыл Закан;

3 место – Жаркын Жупархан;

Специальный приз имени Касыма Аманжолова получил Жуматай Коксубай.

Жанр прозы:

1 место – Есболат Айдабосынов;

2 место – Айзат Ракишева;

3 место Жантас Еркын;

Специальный приз имени Абиша Кекилбаева получил Канат Абулхаир.

Жанр драматургии:

1 место – Ықылас Шалгынбай;

2 место – Аскерхан Хуанбай;

3 место – Акылбек Шаяхмет;

Специальный приз имени Калихана Ыскака достался Садиру Нурлану.

В номинации «Лучшее детское произведение» победил Аслан Тлегенов.

Конкурс прошел в онлайн формате, в нем приняли участие более 100 писателей из разных регионов страны. Литературный конкурс, который проводится уже в пятый раз, был организован по трем жанрам – это поэзия, проза и драматургия. Кроме того, в этот раз была введена отдельная номинация «Лучшее литературное произведение для детей».

Стоит отметить, что творческий конкурс проходит под эгидой партии «Ауыл».



