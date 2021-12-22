Известны имена победителей литературного конкурса «Ауылым – алтын тұғырым»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице подвели итоги республиканского литературного конкурса «Ауылым - алтын тұғырым», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Благодаря конкурсу, жизнь сельских людей нашла отражение в трудах писателей и поэтов. Произведения авторов публикуются в 12-томном сборнике. Мы бесплатно раздаем их сельским и районным библиотекам. Ограничений для желающих принять участие в конкурсе не было, участвовали как начинающие любители пера, так и профессиональные литераторы. Ограничили только по возрасту. То есть возраст участника не должен превышать 45 лет. Причина – необходимость поддержать молодых поэтов, писателей среди населения по тематике села. Почему именно село? Потому что наши корни, наш язык и культура происходят изначально именно из сельской местности. И наша цель – популяризация жизни сел и их жителей», - сказал председатель партии «Ауыл», депутат Сената Парламента РК Али Бектаев.
Главный приз достался Есболату Айдабосынову за произведение «Соңғы намаз».
Победители в жанре поэзии:
1 место - Аркалык Амалият;
2 место – Умтыл Закан;
3 место – Жаркын Жупархан;
Специальный приз имени Касыма Аманжолова получил Жуматай Коксубай.
Жанр прозы:
1 место – Есболат Айдабосынов;
2 место – Айзат Ракишева;
3 место Жантас Еркын;
Специальный приз имени Абиша Кекилбаева получил Канат Абулхаир.
Жанр драматургии:
1 место – Ықылас Шалгынбай;
2 место – Аскерхан Хуанбай;
3 место – Акылбек Шаяхмет;
Специальный приз имени Калихана Ыскака достался Садиру Нурлану.
В номинации «Лучшее детское произведение» победил Аслан Тлегенов.
Конкурс прошел в онлайн формате, в нем приняли участие более 100 писателей из разных регионов страны. Литературный конкурс, который проводится уже в пятый раз, был организован по трем жанрам – это поэзия, проза и драматургия. Кроме того, в этот раз была введена отдельная номинация «Лучшее литературное произведение для детей».
Стоит отметить, что творческий конкурс проходит под эгидой партии «Ауыл».
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