Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы проверяет вайнера Мейржана Туребаева, устроившего пранк над медицинскими работниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время касательно снятого вайнером видеоролика проводится проверка. Итоги будут известны чуть позже. В дальнейшем о результатах можно будет узнать в департаменте полиции», - прокомментировали инцидент в городской прокуратуре.
Как стало известно, 26 октября руководство поликлиники, чьи сотрудники стали участниками пранка, обратились в органы с заявлением.
Напомним, 19 октября вайнер Мейржан Туребаев опубликовал на своей странице в соцсетях видеоролик, где решил подшутить над медиками.
«Я пришел на вакцину. Мне поставили вакцину «Спутник V». И я хочу немножко подшутить над медсестрами», - говорит вайнер на видео.
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