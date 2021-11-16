Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы проверяет вайнера Мейржана Туребаева, устроившего пранк над медицинскими работниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время касательно снятого вайнером видеоролика проводится проверка. Итоги будут известны чуть позже. В дальнейшем о результатах можно будет узнать в департаменте полиции», - прокомментировали инцидент в городской прокуратуре.

Как стало известно, 26 октября руководство поликлиники, чьи сотрудники стали участниками пранка, обратились в органы с заявлением.

Напомним, 19 октября вайнер Мейржан Туребаев опубликовал на своей странице в соцсетях видеоролик, где решил подшутить над медиками.

«Я пришел на вакцину. Мне поставили вакцину «Спутник V». И я хочу немножко подшутить над медсестрами», - говорит вайнер на видео.