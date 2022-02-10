Известного вайнера подозревают в создании финансовой пирамиды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известных казахстанских вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В городском суде Алматы подтвердили, что в отношении вайнеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева заведено уголовное дело по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

«Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1000 МРП удовлетворено. В отношении гр. С. поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста, данное ходатайство удовлетворено, в отношении гр.С санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отсутствии подозреваемого сроком на 2 месяца», - сообщили в горсуде.

Напомним, указанные лица подозреваются по статье 217 ч.3 п.2 УК.