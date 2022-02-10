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Известного вайнера подозревают в создании финансовой пирамиды

10 Февраля 2022 11:40
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Известного вайнера подозревают в создании финансовой пирамиды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известных казахстанских вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В городском суде Алматы подтвердили, что в отношении вайнеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева заведено уголовное дело по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

«Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1000 МРП удовлетворено. В отношении гр. С. поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста, данное ходатайство удовлетворено, в отношении гр.С санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отсутствии подозреваемого сроком на 2 месяца», - сообщили в горсуде.

Напомним, указанные лица подозреваются по статье 217 ч.3 п.2 УК.


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#Алматы   #Суды   #МВД РК   #Финансовая пирамида  
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Автор:

Гульзат Сахова

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