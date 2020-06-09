Известного российского актера задержали после ДТП в центре Москвы
МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - На Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате происшествия пострадал один человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел 8 июня около 23:00 мск у дома 3 на Смоленской площади.
Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.
Водителя Lada с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Пострадавший работал курьером в компании доставки еды. Как сообщил источник ТАСС, пострадавший находится в тяжелом состоянии, в результате ДТП он получил различные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Его поместили в НИИ им. Склифосовского.
В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Москве.
В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи «2Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
- С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и пропусков
- Алматинец застрелил зятя и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством
- Человек погиб при пожаре в Сатпаеве
- База отдыха загорелась в ВКО
- В Атырау горит мусорный полигон
- Унесенную ветром девушку спасли на Капшагайском водохранилище
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана