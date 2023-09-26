Известный фотограф пропал в Актау

В Актау пропал известный фотограф Бауржан Асылбаев, передает МИА «Казинформ» с ссылкой на lada.kz.

Поиски пропавшего без вести проводят волонтеры движения «Lider.kz». По их информации, Бауржана Асылбаева последний раз видели вечером в прошедшую пятницу, 22 сентября, около дома №7 в 8 микрорайоне. При себе у него был рюкзак.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: серая спортивная куртка, джинсы, кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба связаться по телефону: 8(700)499-72-92.

Как известно, Бауржан Асылбаев работает профессиональным фотографом в Актау.