Известный блогер платил своему ребенку алименты в размере 20 тысяч тенге

В Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы обратилась гражданка С. с иском о взыскании алиментов, мотивируя свои требования тем, что отец ребенка Ж., являясь известным блогером и имея иной доход, оплачивает алименты на содержание ребенка в размере 20 000 тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Верховный суд РК.

Судом ранее было установлено отцовство Ж., в связи с этим в отношении несовершеннолетнего ребенка А. с Ж. взысканы алименты в размере ¼ части его заработка и (иного) дохода.



В ходе разбирательства дела отцом ребенка Ж. представлена справка о своей заработной плате в размере 70 000 тенге. При этом из банковских выписок следует, что Ж. имеет существенные денежные обороты на счетах, совершает дорогостоящие покупки, частые выезды за пределы страны в целях туризма и отдыха.

Согласно статье 141 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.



К таким случаям относятся взыскание алиментов с родителей, имеющих нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре.

— Учитывая установленные обстоятельства по делу, в том числе, наличие у ответчика иного дохода, судом в интересах ребенка принято решение о взыскании алиментов с ответчика Ж. в пользу С. в твердой денежной сумме в размере 30 МРП, — говорится в информации Верховного суда РК.

Решение суда не вступило в законную силу.