Известные спортсмены области Ұлытау проголосовали на выборах депутатов Курултая

Известные спортсмены области Ұлытау, представляющие регион на республиканских и международных соревнованиях, приняли участие в голосовании на выборах депутатов Курултая, передает агентство Kazinform.

Среди спортсменов, пришедших на избирательный участок, — чемпион мира среди молодежи по боевому самбо Алшынбек Абылайхан, мастер спорта международного класса по қазақ күресі, чемпион Азии Асыл Барменов, чемпион Азии по қазақ күресі Нуртилек Каракесеков, двукратный чемпион мира Айдос Галымов, чемпион мира и Азии по боевому самбо Динмухамбет Динисламов.

Также проголосовали молодые спортсмены Глеб Ударцев и Владислав Саможонов, добившиеся высоких результатов в гребле на байдарках и каноэ и боксе.

Фото: акимат области Ұлытау

Спортсмены, защищающие честь региона не только в стране, но и на международных аренах, в этот раз собрались не на спортивной площадке, а на избирательном участке. Несмотря на насыщенный график тренировок, соревнований и спортивной подготовки, они приняли участие в важном общественно-политическом событии и исполнили свой гражданский долг.

Для спортсмена каждое соревнование — большая ответственность. Выходя на спортивную арену, он борется не только за личную победу, но и за честь своей страны и родного края. На пути к победе особое значение имеют дисциплина, упорство, выносливость и чувство ответственности.

Эти качества находят отражение и в гражданской позиции спортсменов. Приняв участие в голосовании, они продемонстрировали свое внимание к жизни общества и будущему страны.