Известная правозащитница выдвинута кандидатом в Президенты Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На внеочередные выборы Президента РК, которые состоятся 20 ноября, выдвинута еще одна женщина-кандидат. Ею стала известный общественный деятель Салтанат Турсынбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в столице прошло собрание общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол». В ходе собрания от имени объединения кандидатом в Президенты РК была выдвинута Турсынбекова Салтанат Пархаткызы . Ее кандидатуру поддержали 20 членов объединения, которые присутствовали на собрании и 18 членов организации, подключившиеся через видеосвязь.

Салтанат Турсынбекова – известный общественный деятель, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. В последние годы курировала несколько проектов, посвященных борьбе с бытовым насилием и его профилактике.

Она родилась в 1966 году в Жамбылской области. Замужем, воспитывает двоих детей. Стаж работы на государственной службе - более 30 лет.

Общественное объединение «Қазақ аналары-дәстүрге жол» планирует сегодня сдать документы Салтанат Турсынбековой в Центральную избирательную комиссию.