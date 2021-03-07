Известная оперная певица Мария Мудряк попала в аварию в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперная певица Мария Мудряк попала в аварию на трассе в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».

По словам певицы, она с семьей ехала домой в Павлодар и из-за гололеда машина, перевернувшись дважды, улетела кювет.

«Я в Казахстане! Вчера был наш второй день рождения! И первое, что хочу сказать - это спасибо от нашей семьи всем добрым и неравнодушным людям, которые не остались в стороне. Все вместе пришли на помощь в такой момент!» - написала Мария Мудряк в Instagram.

Она также добавила, что все чудом остались живы. По ее словам, остановились все мимо проезжающие машины.

«Человек 15 дружно пытались откопать и вытащить нас! Я не знаю их имен, но пока есть такие неравнодушные люди, мир будет жить! Вот такие наши Казахстанцы. Спасибо вам всем», - написала певица.