09:36, 01 Апрель 2022 | GMT +6
Известная казахстанская боксерша объявила новую дату своего следующего боя
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова сообщила об изменении даты её следующего поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Дата моего боя сдвигается на 18 июня. Подготовка продолжается. Но до понедельника у меня выходные, так скажем мини-каникулы. Когда я могу полностью отдохнуть морально и физически от своих тренировок. И с понедельника снова возвращаюсь к тренировкам», — написала Аида на своей странице в Instagram .
Напомним, на профессиональном ринге казахстанка провела восемь поединков, в которых одержала пять побед, потерпела два поражения и один бой закончился ничьей.
Фото: sports.kz