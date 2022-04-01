Известная казахстанская боксерша объявила новую дату своего следующего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова сообщила об изменении даты её следующего поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Дата моего боя сдвигается на 18 июня. Подготовка продолжается. Но до понедельника у меня выходные, так скажем мини-каникулы. Когда я могу полностью отдохнуть морально и физически от своих тренировок. И с понедельника снова возвращаюсь к тренировкам», — написала Аида на своей странице в Instagram .

Напомним, на профессиональном ринге казахстанка провела восемь поединков, в которых одержала пять побед, потерпела два поражения и один бой закончился ничьей.

Фото: sports.kz