Известная бразильская певица восхитилась творчеством Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладательница «Латинской Грэмми», популярная исполнительница из Бразилии Паула Фернандес выразила восхищение творчеством Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Паула Фернандес – известная бразильская певица, автор песен и мультиинструменталист. 11 апреля она опубликовала в Инстаграме пост с исполнением Димашем песни «S.O.S», где высказалась о творчестве казахстанского исполнителя:

«Вот самое точное определение фразы «хорошее пение». Я смотрела это видео с открытым ртом, и посчитала, что нет ничего более справедливого, чем поделиться им с вами. Просто феноменально! Я оставила ссылку на это выступление в сториз, чтобы вы тоже могли его посмотреть!»

Бразильские Dears были в огромном восторге от этого события. Они считают, что пост Паулы значительно поспособствуют популяризации творчества Димаша как в Латинской Америке, так и во всем мире.

За свою карьеру Паула Фернандес продала около 5,6 миллионов копий своих записей. Помимо Бразилии, ее гастроли также проходили в Европе, США и Африке. В 2011 году она была самой популярной бразильской личностью по запросам в Google. Певица получила и была номинирована на несколько наград в индустрии развлечений, таких как «Latin Grammy», «Brazilian Music Multishow Award», «Brazilian Music Award», «My Nick Awards», «Press Trophy», «Best of Year» и «Internet Trophy».



