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    09:51, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Известна сумма ущерба, нанесенного мародерами бизнесу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной палате предпринимателей подсчитали сумму ущерба, нанесенного мародерами бизнесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 88,1 млрд тенге (в Алматы - 86,8 млрд тенге).

    Как пояснили в Нацпалате, данная информация актуальна на 9 часов утра 8 января.

    В call-центр поступило 1622 звонков, из них: по вопросам мародерства – 937, форс-мажора – 23, блок-постов – 2, звонки физических лиц – 650.

    В 10 регионах страны выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1091 объектах, из них в Алматы - 856 субъектов, расположенных в 1027 объектах.


    Теги:
    Закон и право Бизнес Происшествия, ЧС Главная ЧП-2022 Экономика
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