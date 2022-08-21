Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Известен следующий соперник казахстанского бойца Жасулана Акимжана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Августа 2022, 22:36
Известен следующий соперник казахстанского бойца Жасулана Акимжана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанного стиля Жасулан Акимжан прокомментировал победу над россиянином Русланом Яманбаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы успешно провели подготовку. Никаких проблем не было. Благодаря поддержке Казахстана сегодня мы одержали победу. Конечно, после перерыва было непросто. Однако все прошло гладко», - сказал Жасулан Акимжан журналистам после боя.

Он также назвал имя своего следующего соперника.

«Предстоящий соперник уже известен. Это дагестанец Расул Магомедов. Сейчас у него пояс Eagle FC», - отметил казахстанец.

Также Акимжан рассказал о своей готовности выйти на бой с дагестанским спортсменом.

photo

«Хочу сказать болельщикам, что казахстанцы не жалеют поддержки для своих бойцов. В целом всем спортсменам нужна поддержка болельщиков», - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что Жасулан Акимжан нокаутировал соперника из России Руслана Яманбаева.


Астана   Спорт   Боевые искусства   Хабиб Нурмагомедов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану