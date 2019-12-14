Извержение вулкана в Новой Зеландии: 14 погибших найдено, поиски жертв продолжаются

ВЕЛЛИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В Новой Зеландии ведутся поиски тел в водах возле вулкана Уайт-Айленд, передает bbc.com.

Днем ранее останки шести тел были обнаружены в ходе спасательной операции. Останки погибших были отправлены в Окленд для опознания. На данный момент власти подтвердили, что четырнадцать человек погибли в результате извержения вулкана, которое произошло в понедельник, 9 декабря.

Около 20 человек находятся в реанимации Новой Зеландии и Австралии с тяжелыми ожогами.

В заявлении полиции говорится, что они проанализируют всю имеющуюся информацию и оценят возможные последующие действия. Они планируют вернуться на остров в субботу и продолжить поиски жертв извержения вулкана.

Тела погибших, найденные на острове Уайт-Айленд, будут подвергнуты ряду экспертиз в Окленде.

После обнаружения тел жертв извержения вулкана премьер-министр Джасинда Ардерн заявила журналистам, что власти выяснят, почему людям было разрешено посетить действующий вулкан.

Из сорока семи человек находившихся на острове во время извержения вулкана, 24 были из Австралии, 9 из США, 5 из Новой Зеландии, 4 из Германии, 2 из Китая, 2 из Великобритании и один из Малайзии.