24 Июля 2022 22:19
Извержение вулкана произошло на японском острове Кюсю
ТОКИО. KYODO NEWS - КАЗИНФОРМ - Самый высокий уровень опасности объявили на острове Кюсю на западе Японии из-за извержения вулкана Сакурадзима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo News.
Сообщается о вулканических камнях, которые падали на расстоянии 2,5 километров от вулкана. Гражданам некоторых районов острова рекомендовали эвакуироваться.
Сакурадзима — действующий стратовулкан, расположенный на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. До 1914 года Сакурадзима был отдельным островом, но в результате извержения был соединен потоками лавы с полуостровом Осуми. Высота вулкана — 1117 метров, а площадь — около 77 км².
Фото: kyodonews.net
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