24 Июля 2022 22:19

Извержение вулкана произошло на японском острове Кюсю

ТОКИО. KYODO NEWS - КАЗИНФОРМ - Самый высокий уровень опасности объявили на острове Кюсю на западе Японии из-за извержения вулкана Сакурадзима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo News.

Сообщается о вулканических камнях, которые падали на расстоянии 2,5 километров от вулкана. Гражданам некоторых районов острова рекомендовали эвакуироваться.

Сакурадзима — действующий стратовулкан, расположенный на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. До 1914 года Сакурадзима был отдельным островом, но в результате извержения был соединен потоками лавы с полуостровом Осуми. Высота вулкана — 1117 метров, а площадь — около 77 км².





Фото: kyodonews.net