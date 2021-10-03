Извержение вулкана на острове Пальма: становится опасно дышать

НУР-СУЛТАН. EURONEWS-КАЗИНФОРМ - На испанском острове Пальма усиливается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Власти настоятельно рекомендовали жителям нескольких районов укрыться дома из-за ухудшения качества воздуха. Изоляция затронет около трех с половиной тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Раскаленная лава течет из новой, третьей трещины, которая открылась в кратере вулкана первого октября. Масса не потекла по основному пути, уже занятому вулканическими выбросами, и теперь угрожает новыми разрушениями. Из-за извержения вулкана поверхность острова Пальма увеличилась примерно на 338 гектаров.

Жители муниципалитета Лос-Льянос-де-Ариадне каждый день очищают свои дома и предприятия от вулканического пепла. Его складируют в специальные контейнеры, поскольку в дальнейшем пепел можно использовать в качестве удобрения.

«Мы постоянно убираем эту пыль и пепел, чтобы более-менее поддерживать все в чистоте», - говорит жительница Пальмы.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. За это время потоки лавы разрушили более 1000 домов и почти 30 километров дорог. Из соображений безопасности были эвакуированы свыше 6000 человек. Территория острова Пальма объявлена зоной бедствия. Ущерб, нанесенный стихии еще предстоит оценить. Ранее сообщалось, что он превысит 400 миллионов евро.