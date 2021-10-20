Извержение вулкана на Канарах длится уже ровно месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вулкан на острове Пальма извергается уже ровно месяц. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Во вторник к океану устремился еще один поток лавы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Местным жителям специалисты вновь рекомендовали оставаться в помещениях из-за плохого качества воздуха. Вулканологи полагают, что извержение может продлиться до трех месяцев. Жертв удалось избежать, но потоки лавы уничтожили дома, дороги и сельскохозяйственные территории.

Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха, дремавший 50 лет, проснулся в воскресенье 19 сентября, ознаменовав возвращение к активности мощным выбросом лавы. За это время потоки лавы разрушили более 1000 домов и почти 30 километров дорог. Из соображений безопасности были эвакуированы тысячи человек. Территория острова Пальма объявлена зоной бедствия. Ущерб, нанесенный стихии еще предстоит оценить. Ранее сообщалось, что он превысит 400 миллионов евро.

Позже раскаленная лава начала течь из новой, третьей трещины, которая открылась в кратере вулкана первого октября. Масса не потекла по основному пути, уже занятому вулканическими выбросами, и угрожала новыми разрушениями. Из-за извержения вулкана поверхность острова Пальма увеличилась примерно на 338 гектаров.

9 октября сообщалось, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма приобрело новый размах: разрушилась северная часть кратера, и оттуда хлынули новые потоки лавы. Остров был объявлен зоной бедствия, туда направляется финансовая помощь, но о полной эвакуации населения речь не идёт.

С 17 на 18 октября на острове, где продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, было зафиксировано более 40 сейсмических толчков. 17 октября наметилась ещё одна трещина , из которой исходили лишь пепел и чёрный дым. Вулканологи говорят, что огненная гора будет изрыгать лаву ещё несколько месяцев.

По последним данным, потоки лавы выжгли около 740 гектаров земли. Около 7 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться на безопасное расстояние.