Извержение на острове Пальма: конус вулкана вновь обрушился

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На канарском острове Пальма вновь обрушился конус вулкана гряды Кумбре-Вьеха, который извергается уже больше месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

За это время лава уничтожила больше двух тысяч домов и дошла до океана, спровоцировав выброс вредных газов, а улицы городов засыпало пеплом. Когда он смешивается с дождевой водой на крышах — становится намного тяжелее, и здания рискуют рухнуть.

«Смесь дождевой воды и пепла выглядит как шоколад», — говорит местный житель.

Аварийные службы работают днем и ночью, расчищая улицы, крыши и водостоки.

«Дождь усложняет нам работу. Пепел становится твердым, как цемент», — рассказывает сотрудница службы.

Испанские власти пообещали ускорить выплату пособий жителям, пострадавшим от извержения вулкана. На это выделили 63 миллиона евро.

«Я хочу сказать им: не впадайте в отчаяние. Не оставляйте веру в то, что солидарность испанского народа есть на острове Пальма. Правительство Испании будем там каждый день, пока продолжается кризис, и каждый день после его окончания», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

От извержения сильно пострадала и экономика острова, которая в основном зависит от туризма и экспорта бананов.

Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха, дремавший 50 лет, проснулся в воскресенье 19 сентября, ознаменовав возвращение к активности мощным выбросом лавы.

Позже раскаленная лава начала течь из новой, третьей трещины, которая открылась в кратере вулкана первого октября. Масса не потекла по основному пути, уже занятому вулканическими выбросами, и угрожала новыми разрушениями.

9 октября сообщалось, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма приобрело новый размах: разрушилась северная часть кратера, и оттуда хлынули новые потоки лавы.

С 17 на 18 октября на острове, где продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, было зафиксировано более 40 сейсмических толчков. 17 октября наметилась ещё одна трещина , из которой исходили лишь пепел и чёрный дым. Вулканологи говорят, что огненная гора будет изрыгать лаву ещё несколько месяцев.