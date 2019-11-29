Изучение великих переселений позволит узнать историю каждого этноса – конференция в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Российском университете дружбы народов в Москве проходит VII международная конференция на тему: «Великие переселения народов. Великая миграция в Евразии в III-IV веках нашей эры», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано ЮНЕСКО и Фондом культуры Алматы в рамках Международного десятилетия сближения культур при поддержке Правительства Казахстана.

В конференции принимают участие представители научных, академических кругов, международных организаций и исследовательских центров, а также деятели культуры двух стран. Впервые конференция начала свою работу в 2008 году в Париже, в последующие годы еще несколько городов мира стали площадкой для обсуждения тематики великого переселения.

Принявший участие в работе конференции известный казахстанский писатель, руководитель Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас Сулейменов отметил, что тематика конференции посвящена анализу процессов переселения народов, которые имели место в начале нашей эры.





«Идея о великих переселениях возникла, когда мы обратили внимание на то, что, развивая историю какого-либо этноса, некоторые теории бывают ошибочны или чего-то недоговаривают, - сказал он. - Поэтому мы предложили ЮНЕСКО проект «великие переселения» и «великие миграции» человека из Африки, где, как принято, считать возник «Homo sapiens».

Пока мы не узнаем вот эти маршруты, мы по-настоящему не узнаем историю ни одного из этносов, - заявил О. Сулейменов. - Сегодня прозвучат новые точки зрения, которые раскроют вопросы о том, почему произошло великое переселение народов. Мы постараемся дать ответы, которые будут работать на наши общие темы».

По словам посла доброй воли ЮНЕСКО Александры Очировой, погружение в историю - это не попытка географической реконструкции существующей в то время цепной связи культуры народов, а нахождение рациональных основ положительного опыта в решении цивилизованных проблем и образовавшихся на том этапе культурных кодов, которые передавались от поколения к поколению.

В течение дня участники обменяются опытом и знаниями о процессах миграции и взаимодействии между народами евразийского региона.