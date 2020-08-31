Изучать английский язык и участвовать в бизнес-курсах будут атырауские заключенные

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Между Учреждением УГ-157/11 (женская колония) департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области и Университетом нефти и газа имени С. Утебаева был подписан двусторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничества, согласно которому в женской колонии планируют проводить курсы по английскому языку и основам предпринимательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по Атырауской области.

Ректор университета Гульзада Шакуликова во время подписания меморандума посетила производственный цех и ознакомилась с продукцией и товарами, изготовленными осужденными женщинами.

«В настоящее время руководством Комитета УИС ставится ключевая задача – обеспечить осужденных работой максимально. К тому же, материальный доход и определенные планы на будущее подстегивает желание женщин трудиться и получать знания. Нередко встречаются примеры, когда осужденные, которые научились здесь чему-то, в дальнейшем на свободе открыли свое дело. Мы всегда с ними на связи», - отметил и.о. начальника областного ДУИС Манарбек Габдуллин.

Кроме этого, университет подарил осужденным бытовую технику, микроволновые печи, гладильные доски, электрические чайники, и еще 350 книг, которые были собраны коллективом и студентами университета. В том числе книги по психологии, самосовершенствованию, мотивационные и, конечно, художественная литература.

«Мы надеемся, что эти книги станут другом, учителем всех тех, кто сейчас находится здесь. Благотворительность – это не только помощь деньгами, а делиться всем тем, что знаешь, самым ценным – временем. Это тоже является частью благих намерении. Мы и дальше будем работать в этом направлении. Потому что помогая женщинам, которые находятся здесь, мы стараемся доказать, что они все еще часть общества, - отметил ректор университета нефти и газа Гульзада Шакуликова. – Кроме того, мы будем заказывать одежду из этого цеха, возможно создадим совместный цех».

Согласно двустороннему меморандуму, ДУИС совместно с университетом нефти и газа будет проводить курсы английского языка, постоянные тренинги по предпринимательству, психологические семинары. Также, в учреждении установят специальный экран, где каждую неделю будут показывать мотивационные и другие ролики.

Согласно данным пресс-службы ДУИС по Атырауской области, на сегодня в учреждении УГ-157/11 свои наказания отбывают более 100 женщин.



