Израильские удары по Рафаху: Минздрав ХАМАС сообщает о гибели 22 человек

Число жертв ночных израильских ударов по Рафаху, на юге сектора Газа, растёт, уже известно о 22 погибших, 14 из них — дети, сообщают представители подконтрольного ХАМАС Минздрава, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Как утверждается, в результате первого удара погибли мужчина, его жена и их трёхлетний ребёнок, сообщили в Кувейтской больнице Рафаха, куда были доставлены тела.

По словам медиков, женщина была беременна, и врачам удалось спасти ребёнка.

В результате второго удара погибли 17 детей и две женщины, все из одной семьи, пишет Associated Press со ссылкой на врачей. Продолжается разбор завалов.

Накануне вечером в результате авиаудара по Рафаху погибли девять человек, в том числе шестеро детей.

Израиль почти ежедневно совершает воздушные налёты на Рафах, где нашли убежище более половины из 2,3 миллиона жителей палестинского анклава. Власти еврейского государства пообещали расширить своё наземное наступление на город на границе с Египтом, несмотря на международные призывы этого не делать.

По сообщениям, Израиль развернул дополнительную артиллерию и бронетранспортёры на периферии сектора Газа, что говорит о том, что военные готовятся к наземному наступлению на Рафах, где, по словам израильских чиновников, находится «последний оплот ХАМАС» в Газе.

Президент США Джо Байден и представители ООН предупредили, что наземное наступление израильских войск на юг Газы приведёт к «кровавой бойне».

Палестинский Красный полумесяц тем временем заявил, что обнаружены 14 тел погибших в результате израильского рейда в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, который проводился с четверга на пятницу. Среди убитых — три боевика из группировки «Исламский джихад» и 15-летний подросток.

По данным палестинского министерства здравоохранения, с начала войны в Газе в столкновениях с израильскими солдатами и поселенцами на оккупированном Западном берегу было убито не менее 469 палестинцев.