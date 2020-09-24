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Израиль вводит тотальный карантин из-за роста числа заражений COVID-19

Автор:  
Татьяна Кудренок
24 Сентября 2020, 11:45
Израиль вводит тотальный карантин из-за роста числа заражений COVID-19

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – Правительство Израиля приняло решение ужесточить введенный ранее карантин в связи с коронавирусом после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу того, что новая волна инфекции толкает Израиль к «краю пропасти», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Неделю назад, 18 сентября, Израиль вновь ввел карантин. Но за эту неделю количество новых случаев заражения коронавирусом достигло почти 7 тысяч случаев среди 9-миллионного населения страны, серьезно истощив ресурсы некоторых больниц.

В рамках нового тотального карантина, который будет введен в стране завтра, 25 сентября, работать будет позволено небольшому количеству предприятий – это финансовые институты, организации здравоохранения, продуктовые магазины, автозаправочные станции, а также сельскохозяйственные предприятия.

Также будут введены дополнительные ограничения на поездки – дома можно покидать лишь для осуществления покупок продуктов и лекарств, а также, чтобы добраться до офиса. Школы в Израиле остаются закрытыми.

Стоит отметить, что правительство Израиля обсуждало введение тотального карантина еще на 2 недели в течение нескольких часов.

«В последние два дня мы слышали от экспертов, что, если мы немедленно не предпримем это сложное решение, то окажемся на краю пропасти», - заявил Б. Нетаньяху в публичном обращении к кабинету министров.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусом составило 6 667 и перевалило за отметку в 200 тысяч случаев, несмотря на введенный ранее карантин. Первый карантин был введен в Израиле еще в марте и действовал по май.


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