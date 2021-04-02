Израильский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Израильские компании намерены применять передовые технологии агропромышленного комплекса в инвестиционных проектах на территории Казахстана. Об этом в ходе встречи с председателем правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржаном Юсуповым сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Казахстан Лиат Вексельман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества деловых кругов двух стран в отраслях агропромышленного комплекса, цифровизации и инновационных технологий.

Как отметила в своей речи Лиат Вексельман, Израиль сегодня занимает лидирующие позиции в мире в сфере внедрения инновационных решений в сельском хозяйстве. Израильский бизнес с особым интересом наблюдает за интенсивным развитием казахстанского сектора АПК и намерен принять участие в повышении технологичности данной отрасли.

Меиржан Юсупов сообщил, что в условиях пандемии COVID-19 и снижения глобальных потоков прямых иностранных инвестиций Правительство Казахстана принимает активные меры по поддержанию экономического роста страны.

KAZAKH INVEST, как единый переговорщик от имени Правительства Республики Казахстан при обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов, готов в оказать всестороннюю поддержку повышению деловой активности между двумя странами. Председатель Торговой Палаты Израиль-Казахстан Михаэль Роэ подробно рассказал о передовых технологиях, применяемых израильскими бизнесменами при выращивании овощей. А также сообщил, что Казахстан обладает всеми необходимыми ресурсами для занятия лидирующих позиций в мире в качестве поставщика сельскохозяйственной продукции.

