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    03:30, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Израильские врачи проконсультируют беременных и рожениц в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау врачи из Израиля проконсультируют беременных и рожениц, а также проведут мастер-классы в областном перинатальном центре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Зарубежные медики прибыли в регион по приглашению акима Атырауской области.

    В области за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 16 фактов материнской смертности. 12 из них произошли во время пандемии COVID-19 в инфекционных стационарах области.

    Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, в состав израильской делегации вошли медицинские специалисты в сфере акушерства и гинекологии. В течение двух недель врачи будут проводить консультации пациенток областного перинатального центра, а также беременных и рожениц инфекционного стационара модульной больницы. Планируется, что зарубежные медики проведут разбор клинических случаев, а также серию мастер-классов по экстренным случаям при родовспоможении.

    «Сегодня перед нами стоит задача - передать максимальное количество практических навыков, которые могут помочь врачам в повседневной работе. Это, в свою очередь, повлияет на сокращение материнской смертности в регионе. Мы попытаемся систематизировать те знания, которые есть у местных специалистов. Пока находимся здесь, постараемся подключаться ко всем экстренным случаям в медучреждениях Атырау», - рассказала руководитель центра повышения квалификации медицинских специалистов Израиля Наталья Мелех.

    Ранее сообщалось, сколько детей и беременных болеют COVID-19 в Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Общество для mail.ru
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