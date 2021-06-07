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    06:28, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Израиль начинает вакцинацию подростков против коронавируса

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    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - В Израиле началась вакцинация подростков. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си, передает МИА «Казинформ».

    По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело почти 173 млн человек, более 3,7 млн умерли, сделано уже более 2 млрд прививок.

    В воскресенье Израиль начал вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Программа вакцинации населения в Израиле стала одной из самых быстрых в мире: на данный момент по меньшей мере половина населения получила уже два укола вакцины Pfizer или BioNTech.

    Как передает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Иоланда Нелл, после успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все коронавирусные ограничения. При этом темпы распространения заболевания не увеличились.

    Вакцинация детей в других странах мира (данные агентства «Франс пресс»):

    Эстония планирует начать вакцинацию тинейджеров к осени.

    Франция с 15 июня предложит вакцину Pfizer подросткам в возрасте от 12 лет.

    Германия и Польша начинают вакцинацию подростков 7 июня.

    Великобритания одобрила применение вакцины Pfizer для подростков, однако властям страны еще предстоит принять решение, начинать кампанию по их вакцинации.

    Вакцина Pfizer также одобрена для подростков в возрасте от 12 лет в Японии.

    Вакцинация тинейджеров в возрасте от 12 до 15 лет началась в США в середине мая.

    Фото: Menahem Kahana


    Теги:
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