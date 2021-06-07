Израиль начинает вакцинацию подростков против коронавируса
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело почти 173 млн человек, более 3,7 млн умерли, сделано уже более 2 млрд прививок.
В воскресенье Израиль начал вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Программа вакцинации населения в Израиле стала одной из самых быстрых в мире: на данный момент по меньшей мере половина населения получила уже два укола вакцины Pfizer или BioNTech.
Как передает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Иоланда Нелл, после успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все коронавирусные ограничения. При этом темпы распространения заболевания не увеличились.
Вакцинация детей в других странах мира (данные агентства «Франс пресс»):
Эстония планирует начать вакцинацию тинейджеров к осени.
Франция с 15 июня предложит вакцину Pfizer подросткам в возрасте от 12 лет.
Германия и Польша начинают вакцинацию подростков 7 июня.
Великобритания одобрила применение вакцины Pfizer для подростков, однако властям страны еще предстоит принять решение, начинать кампанию по их вакцинации.
Вакцина Pfizer также одобрена для подростков в возрасте от 12 лет в Японии.
Вакцинация тинейджеров в возрасте от 12 до 15 лет началась в США в середине мая.
Фото: Menahem Kahana