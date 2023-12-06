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    22:20, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    Израиль готовится к крупной военной операции на юге сектора Газа

    палестина
    Фото: Pixabay

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время ожидается крупная военная операция Израиля в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и в окрестностях города, часть которого была эвакуирована, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

    Израильские военные сообщили, что окружили лагерь беженцев Джабалия на севере Газы и взяли под контроль опорные пункты, с которых ХАМАС организовывал атаки. Также сообщается о захвате командно-контрольного центра ХАМАС и обнаружении материалов для наблюдения и контроля, оружия и карт.

    Ранее ЦАХАЛ сообщал об уничтожении 500 тоннелей ХАМАС.

    Напомним, израильская армия установила в секторе Газа насосы для затопления морской водой системы тоннелей ХАМАС. Пять насосов установили неподалеку от лагеря беженцев «Аш-Шати» на севере анклава. С их помощью затопить тоннели ХАМАС водой из Средиземного моря можно всего за несколько недель.

    Теги:
    Беженцы Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Ситуация на Ближнем Востоке ХАМАС
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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