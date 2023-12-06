Израиль готовится к крупной военной операции на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время ожидается крупная военная операция Израиля в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и в окрестностях города, часть которого была эвакуирована, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Израильские военные сообщили, что окружили лагерь беженцев Джабалия на севере Газы и взяли под контроль опорные пункты, с которых ХАМАС организовывал атаки. Также сообщается о захвате командно-контрольного центра ХАМАС и обнаружении материалов для наблюдения и контроля, оружия и карт.

Ранее ЦАХАЛ сообщал об уничтожении 500 тоннелей ХАМАС.

Напомним, израильская армия установила в секторе Газа насосы для затопления морской водой системы тоннелей ХАМАС. Пять насосов установили неподалеку от лагеря беженцев «Аш-Шати» на севере анклава. С их помощью затопить тоннели ХАМАС водой из Средиземного моря можно всего за несколько недель.