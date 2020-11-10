Изотермические ПЦР-лаборатории развернули в больницах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в приемных покоях многопрофильных городских больниц и акушерских блоках стационаров установлены изотермические ПЦР-лаборатории для исследования пациентов на КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимат города.

С их помощью результаты анализа можно получить в течение двух часов. Мощность одного изометрического мини-комплекса – 130 исследований в сутки.

«Поступающие пациенты в многопрофильные стационары города с любым заболеванием могут быть потенциальными носителями коронавирусной инфекции. Приобретение такого комплекса управлением общественного здравоохранения акимата Нур-Султана позволяет сократить время пребывания пациентов в изоляторе и получить своевременное лечение», – говорит заместитель руководителя управления Алия Рустемова.

Отметим, что забор анализов на КВИ путем данных лабораторных комплексов проводится только для пациентов, поступающих в стационары города в экстренном порядке. Пациенты по плановой очереди госпитализируются в больницу уже со справками о прохождении ПЦР-теста.

Проводить лабораторные исследования данные комплексы начали не так давно. На сегодня уже более 100 анализов на КВИ взято у пациентов, поступающих в экстренный покой.

В столице функционируют 15 лабораторий по забору биоматериала на КВИ. Общая мощность лабораторий составляет более 10 тысяч исследований в сутки.