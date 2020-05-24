Изолировать до двух суток будут прибывающих из-за рубежа лиц – главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения РК лиц, прибывающих из-за рубежа, будут изолировать до двух суток в карантинный стационар.

Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК были приняты ограничительные мероприятия на въезд в страну.

Акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента поручено обеспечить изоляцию в карантинном стационаре до двух суток всех лиц, прибывающих из-за рубежа в РК, для проведения лабораторного обследования на COVID-19.

Также в карантинный стационар будут госпитализироваться лица, прибывшие из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска, через Государственную границу РК на железнодорожном транспорте и автопереходах. Исключение предусмотрено правительственным делегациям РК, членам официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающим в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК, сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в РК и членам их семей, а также экипажу авиакомпаний и членам локомотивных бригад.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

В случае, если лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставляют справку с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы РК, изолируются на дому в течение 14 суток.

В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном стационаре. При этом эти лица не изолируются в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения. А лица с отрицательным результатом на COVID-19 изолируются на домашний карантин в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определённых местными исполнительными органами.