Изоизоляция: Известный бренд воспользовался карантинным видом досуга в социальных сетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период карантина творческие люди начали по-своему воссоздавать шедевры изобразительного искусства. Ранее мы писали о том, как в группе Facebook «Изоизоляция» любители искусства перевоплощаются в героев знаменитых картин. Стихийное арт-движение получило свое развитие. В частности, компания Lego поддержала креативный подход участников группы и объявила челлендж: воссоздать известные шедевры, используя фигурки и детали конструктора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании обратили внимание на интересные работы участников группы «Изоизоляция», запустили челлендж и конкурс по хэштегу #letsbuildtogether#вместеслего. Главное условие конкурса – воссоздать картины с использованием фигурок и кубиков бренда. Самые креативные перевоплощения поощряют ценными призами.

К слову, первую тройку победителей конкурса уже определили.

«Гулливер в стране лилипутов из интересных конструкций». По словам автора работы, на подготовку ушло целых шесть дней, было собрано около 300 игрушечных человечков. Гулливером выступил маленький мальчик, который проявил немало мужества, лежа не шевелясь для идеального повторения картинки.

Следующая работа - версия монументальной росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», изображающей сцену последней трапезы Христа со своими учениками.

В тройку лидеров также вошла интерпретация картины Питера Брейгеля Старшего «Крестьянская свадьба».

Кроме того, в челлендже принимают участие следующие работы:

Сказка «Три поросенка». Иллюстратор Константин Ротов. Фигурки поросят из серии конструкции 1979 года выпуска.

Василий Сурков, «Боярыня Морозова». Интерпретация по мотивам киноэпопеи «Звездные Войны».

Michel Rauscher, постер.

Козорез Анастасия «Жираф». Коллаж из деталей и кубиков бренда.

Федор Решетников, «Опять двойка»

Картина «Американская готика» Гранта Вуда

Казимира Малевич, «Спортсмены»

«Высоковольтная линия» Сабырбека Акылбекова