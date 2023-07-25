РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:19, 25 Июль 2023 | GMT +6

    Изношенность устройств раннего выявления наследственных заболеваний у детей отмечают в Минздраве

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Изношенность устройств раннего выявления наличия наследственных заболеваний у ребенка в утробе матери отмечают в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом говорится в Концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка на 2024-2030 годы «Каждая женщина - каждый ребенок», размещенной на портале Открытые НПА.

    «В 2007-2010 годах для проведения исследований крови на наличие хромосомных наследственных заболеваний все перинатальные центры республики были оснащены иммунохимическими анализаторами. Сегодня они изношены и не способны проводить качественный пренатальный скрининг. Многие из них не соответствуют современным требованиям», - говорится в проекте-концепции.

    По данным Министерства здравоохранения, дети рождаются инвалидами из-за невозможности раннего выявления заболеваний и требуют длительного и дорогостоящего лечения, особого ухода.

    «С 2010 года в родильных домах Казахстана проводится неонатальный скрининг на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, аудиологический скрининг всех новорожденных и детей до 6 лет на нарушения слуха, скрининг психофизического развития, скрининг на ретинопатию недоношенных детей. Согласно статистике, из 1000 детей 1-2 рождаются глухими. Еще у 2-4 детей наблюдаются другие нарушения слуха», - приводятся данные в документе.


    Теги:
    Минздрав РК Здоровье Другие государственные органы Здравоохранение Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!