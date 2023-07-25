Изношенность устройств раннего выявления наследственных заболеваний у детей отмечают в Минздраве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Изношенность устройств раннего выявления наличия наследственных заболеваний у ребенка в утробе матери отмечают в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом говорится в Концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка на 2024-2030 годы «Каждая женщина - каждый ребенок», размещенной на портале Открытые НПА.

«В 2007-2010 годах для проведения исследований крови на наличие хромосомных наследственных заболеваний все перинатальные центры республики были оснащены иммунохимическими анализаторами. Сегодня они изношены и не способны проводить качественный пренатальный скрининг. Многие из них не соответствуют современным требованиям», - говорится в проекте-концепции.

По данным Министерства здравоохранения, дети рождаются инвалидами из-за невозможности раннего выявления заболеваний и требуют длительного и дорогостоящего лечения, особого ухода.

«С 2010 года в родильных домах Казахстана проводится неонатальный скрининг на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, аудиологический скрининг всех новорожденных и детей до 6 лет на нарушения слуха, скрининг психофизического развития, скрининг на ретинопатию недоношенных детей. Согласно статистике, из 1000 детей 1-2 рождаются глухими. Еще у 2-4 детей наблюдаются другие нарушения слуха», - приводятся данные в документе.