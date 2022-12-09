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Изношенность теплосетей города Актобе составляет около 40 %

9 Декабря 2022, 20:10
Изношенность теплосетей города Актобе составляет около 40 %

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 263 километра теплосетей Актобе нуждаются в обновлении и замене. О теплоснабжении города в этом отопительном сезоне рассказал на пресс-конференции в РСК первый заместитель гендиректора АО «Aqtobe su energy group» Рустем Арыстанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, город к зиме полностью готов.

«Мы оказываем услуги теплоснабжения 98 тысячам физических лиц. К зиме полностью готовы, проблемных объектов в городе нет. В прошлом году возникла проблема по теплоснабжению домов в районе Авиагородок, но в 2022 году мы провели реконструкцию котельной, сейчас жители обеспечены теплом полностью. По распределительным сетям недавно в городе была авария, мы устранили нарушения. В целом изношенность теплосетей города составляет около 40 процентов. Согласно инвестпрограммы, мы проводим замену устаревших труб. В этом году заменили 4,5 тысячи метров теплосетей. Всего необходимо заменить 263 километра старых теплосетей. До 2025 года мы заложили около 8 млрд тенге по АО «Aqtobe su energy group», из них 2,5 млрд тенге будет направлено на обновление теплосетей», - сказал Рустем Арыстанов.

Он также заверил, что на 2023 год в Актобе не планируется повышать тарифы для населения на воду и теплоснабжение.


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