Изношенность Нуринского группового водопровода составляет до 90% - Правительство РК

Более 3,1 млрд тенге выделено из резерва Правительства на реконструкцию Нуринского группового водопровода. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает агентство Kazinform.

На сегодня Нуринский групповой водопровод протяженностью 337 км является безальтернативным источником водоснабжения 24 населенных пунктов Егиндыкольского, Коргалжынского и Атбасарского районов Акмолинской области. При этом срок эксплуатации магистральной сети, введенной в 1967 году, уже превышен в 2 раза. Изношенность водопровода составляет до 90%. Особенно критическая ситуация сложилась на участке, пролегающем по территории Коргалжынского и Егиндыкольского районов. Там требуется незамедлительная замена и реконструкция головных сооружений.

Постановление разработано во исполнение поручения Премьер-министра от 14 мая 2024 года. Средства из резерва Правительства будут направлены на реконструкцию Нуринского группового водопровода (1 очередь, 1 и 2 пусковой комплексы). Это предусматривает строительно-монтажные работы, технический и авторский надзор.

Напомним, в рамках исполнения поручений Главы государства по долгосрочному решению вопроса водообеспечения в Казахстане ведется работа по строительству 20 новых водохранилищ, которые смогут собирать до 2,5 млрд кубометров воды. На первом этапе запланировано строительство водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Также планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ общим объемом 1,9 млрд кубометров.