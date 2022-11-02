Износ водопроводных и канализационных сетей Петропавловска превышает 50%

2 Ноября 2022, 13:07

2 Ноября 2022, 13:07

Износ водопроводных и канализационных сетей Петропавловска превышает 50%

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 2014 года заменили более 100 км водопроводных и свыше 56 км канализационных сетей. Об этом сообщил на заседании акимата генеральный директор ТОО «Кызылжар су» Женис Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Жениса Султанова, проведенная работа позволила снизить износ водопроводных сетей с 74 до 58%, канализационных - с 64 до 61%. Потери сократились до 15%. При этом значительным остается физический и моральный износ зданий, сооружений, оборудования и сетей.

«Кызылжар су» имеет кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития и договор о поддержке проекта местными исполнительными органами. Общая сумма по проекту составляет 3,8 млрд тенге. Предусматривается реконструкция фильтров для улучшения технологии фильтрования воды, уменьшения времени промывки и снижения потребления воды на собственные нужды, автоматизация процессов, повышения надежности и полного контроля по всем этапам очистки воды», - проинформировал Женис Султанов.

Среди текущих проблем, требующих решения - реконструкция магистральных сетей - водоводов и коллекторов большого диаметра. Это возможно только за счет республиканского бюджета. Открытым остается вопрос реконструкции канализационных очистных сооружений и завершения ремонта дамбы биопруда.

«По экологическим требованиям остро встал вопрос оборотного водоснабжения очистных сооружений. Предприятие выделило средства на изготовление проектно-сметной документации. Однако по завершению разработки проекта потребуются значительные средства для строительства сооружений обезвоживания осадка промывных вод», - сказал Женис Султанов.

ТОО «Қызылжар су» - квазигосударственное предприятие, единственным учредителем товарищества выступает управление финансов. Является субъектом естественных монополий в сфере оказания регулируемых услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод.

Фото: truboplast74.ru