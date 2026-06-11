Износ теплосетей в Талдыкоргане снизят почти вдвое

В городе Талдыкорган в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону проводится работа по модернизации объектов теплоснабжения, передает Kazinform cо ссылкой на Минэнерго.

В рамках реализации Национального проекта по модернизации коммунального и энергетического сектора на 2026–2029 годы в областном центре предусмотрена реконструкция магистральных тепловых сетей, направленная на снижение износа инженерной инфраструктуры и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

Особое внимание уделяется тепломагистрали диаметром 700 мм, введенной в эксплуатацию в 1980 году. На сегодняшний день ее износ составляет 61%. Проект реализуется в три этапа до 2029 года. Общая протяженность реконструируемых участков – 8,7 км. По завершении работ уровень износа будет снижен до 38%.

В текущем году реализуется первый этап проекта «Реконструкция магистральных тепловых сетей города Талдыкорган» протяженностью 3,5 км. На сегодняшний день выполнено 800 метров работ, или 25% от плана. По итогам первого этапа износ тепломагистрали снизится с текущего уровня до 51,8%, что позволит повысить надежность теплоснабжения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в отопительный период.

Ожидается, что по итогам реализации проекта будут снижены эксплуатационные затраты, уменьшены потери тепловой энергии, а также повышена эффективность функционирования системы теплоснабжения города. Работы в Талдыкоргане являются частью масштабной программы модернизации теплоснабжающей инфраструктуры по всей стране.

В текущем году в рамках подготовки к отопительному сезону по стране запланированы реконструкция и капитальный ремонт 377 километров тепловых сетей, в том числе 130 километров – в рамках Национального проекта. В настоящее время работы ведутся в 16 регионах на 152 километрах, из которых 35 километров уже завершены.

Территориальные департаменты Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики осуществляют постоянный мониторинг подготовки объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону, а также соблюдения графиков выполнения ремонтных работ.

Ранее сообщалось о том, что почти четыре миллиарда тенге направило Правительство на ремонт теплосетей Степногорска и Кокшетау.