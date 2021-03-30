Износ оборудования станции теплоэлектроцентралей достиг критической отметки – гендиректор ТОО «Караганда Энергоцентр»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – ТОО «Караганда Энергоцентр» - основной производитель тепловой и электрической энергии для Карагандинской области. Деятельность предприятия направлена на обеспечение своевременного и бесперебойного тепло-, электроснабжения города Караганды. Располагаемая электрическая мощность – 570 МВт, располагаемая тепловая мощность – 1314,6 Гкал/час. В структуре предприятия две теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Генеральный директор товарищества Сабыргали Идрисов рассказал о состоянии оборудования предприятия, о нехватке кадров и об основных причинах повышения тарифа на производство электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Сабыргали Мухаметкалиевич, с чем связано повышение тарифа?

- Рост тарифа на производство электрической энергии остро стоит для энергопроизводителей. Назову основные причины, которые непосредственно влияют на увеличение тарифа. Это износ оборудования станций, индексация заработной платы, ежегодно растущая надбавка за ВИЭ, рост стоимости угля.

-Насколько необходим был этот шаг?

- Исправность оборудования теплоэлектроцентралей имеет прямую связь с формированием тарифа. Увеличение тарифа на производство электрической энергии - своевременный шаг. Хочу обратить внимание на то, что износ оборудования станций – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 - достиг критической отметки. ТЭЦ-1 работает с 1960 года, а ТЭЦ-3 - с 1977 года. В течение шести лет из действующего тарифа была исключена инвестиционная составляющая. Это лишило нас возможности вкладывать средства в производство. За это время город развивался, возросло строительство жилого сектора, появились новые энергоемкие предприятия. Соответственно, увеличилось энергопотребление. Благодаря росту тарифа у предприятия появляется источник инвестиционных затрат, который позволит осуществлять мероприятия по реконструкции, модернизации и расширению станций.

Причиной роста тарифа является также необходимость индексировать низкий уровень заработной платы энергетиков. Сегодня зарплата рядовых энергетиков очень низкая, условия же труда тяжелые и вредные. На ТЭЦ высокая текучесть кадров, молодые люди с высшим профильным образованием не спешат идти работать на станцию. Кадры «стареют», молодежь на предприятии не задерживается. Основная причина этого – низкая оплата. Согласно статистическим данным, за 2020 год средняя заработная плата энергетиков меньше, чем у горняков, на 45,9% и меньше, чем у работников обрабатывающей промышленности, на 21%. Выход из ситуации видится в планомерном индексировании заработной платы энергетиков до среднего уровня по региону. Достойная заработная плата станет стимулом для закрепления профессиональных кадров. Важно, что новый тариф учитывает рост заработной платы работникам ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.

И третья причина связана с ежегодно растущей надбавкой за ВИЭ (возобновляемые источники энергии). По закону затраты на электроэнергию, вырабатываемую возобновляемыми источниками электроэнергии, распределяются между всеми энергопроизводящими предприятиями пропорционально. Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии (РФЦ ВИЭ) существенно увеличил объем выработки электрической энергии, и соответственно, увеличился объем покупки у них энергопроизводящими организациями. Так, в 2021 году увеличение составило 68% в сравнении с 2020 годом, что отражено в новом уровне тарифа на производство электрической энергии.

-На какие цели в основном будут направляться средства?

- Первоочередные задачи предприятия – восстановление, модернизация и последующее расширение действующей генерирующей мощности станций, решение вопросов действующего золоотвала и строительство нового золоотвала ТЭЦ-3. Для улучшения режима работы станций в летнее время будет произведен полномасштабный ремонт градирен. Для улучшения работы станций в отопительный период и увеличения температуры подачи сетевой воды запланированы ремонт и реконструкция основных и пиковых бойлеров. Для увеличения надежности работы котельного оборудования осуществим мероприятия, направленные на снижение степени износа поверхностей нагрева. Кроме того, с 2017 по 2020 годы предприятие направляет средства на наращивание дамб действующего золоотвала и строительство нового золоотвала с 2021 года. При отсутствии свободной ёмкости для складирования золошлаковых отходов возникает угроза полной остановки ТЭЦ-3, экологического бедствия, а также крайне негативных социальных последствий для Карагандинского региона - отсутствие подачи тепловой энергии в отопительный период и энергоснабжения города и промышленных предприятий.

-Будут ли какие-то льготы для определенных слоев населения, для представителей бизнеса и каких-либо еще структур?

- Согласно законодательству, для энергопроизводителей на производство электрической энергии устанавливается единый тариф, который применяется для всех групп потребителей. ТОО «Караганда Энергоцентр» является энергопроизводящим предприятием для города Караганды и Карагандинской области. Тариф для потребителей складывается из тарифа на производство электрической энергии, тарифа на ее передачу и сбытовой надбавки. Ответить на вопрос о конечном тарифе для потребителя не представляется возможным.

На сегодняшний день по Карагандинской области действующий тариф на производство электрической энергии составляет 7,91 тенге/кВтч без учёта НДС. Уровень утверждённого тарифа будет известен только после выхода приказа Министерства энергетики РК.