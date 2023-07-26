Износ электрических сетей в Актау составляет 70 процентов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Электрические сети в Актау чрезмерно изношены, морально и физически устарели. В связи с этим с 1 августа 2023 года для населения поднимут тариф, чтобы провести модернизацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.



Тариф увеличится с 2,97 тенге до 3,80 тенге.

«В связи с тем, что сети изношены, и наш регион по аварийности находится в красной зоне, на год поднимут тариф. В этот период будет проведена работа по замене кабельных линий», - сообщили пресс-службе предприятия.

В ГКП «АУЭС» рассказали, что износ электрических сетей Актау составляет 70 процентов.

«Кабельные линии в старой части города чрезмерно изношены, морально и физически устарели и отработали свой нормативный срок службы, который составляет 25 лет, при условии тщательного соблюдения всех норм и правил ПУЭ (правил устройства электроустановок). К примеру, при проведении земляных работ аварийными службами и другими сторонними организациями кабели 6-10 кВ в старой части города (с 1-го по 26-й микрорайон) не раз подвергались механическим повреждениям, что также отрицательно сказывается на надежности и качестве передачи электроэнергии потребителям», - рассказали в пресс-службе.

Для предотвращения аварийных отключений, улучшения качества электроснабжения населения и снижения износа на электрических сетях ГКП «АУЭС» была утверждена Инвестиционная программа на 2022–2026 годы по замене старых и изношенных кабельных линий 6-10 кВ. В текущем году, согласно инвестпрограмме, предстоит заменить 5800 метров действующих изношенных кабелей.

«В новых микрорайонах города имеются типичные проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием электрических сетей. Например, высоковольтная головная кабельная линия 10кВ ГПП «Прибрежная-110/10 кВ» - РП-33 микрорайона, от которой на данный момент запитаны часть таких микрорайонов как 19А и 20, а также весь 33 микрорайон, была проложена около 12 лет назад, а рабочее напряжение на указанную кабельную линию было подано лишь спустя несколько лет, то есть кабели пролежали без напряжения около двух-трех лет. За это время, застройщиками и организациями по электроснабжению, газоснабжению, тепловодоснабжению многократно были повреждены эти кабели 10 кВ. Поэтому, при вводе в эксплуатацию, эти кабели уже были аварийными», - отметили в коммунальном предприятии.

В пресс-службе предприятия отметили, что помимо работ, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, будут выполнены работы, по замене кабельных линий от ГПП «Прибрежная» до РП 33, протяженностью 6700 метров.

«На сегодняшний день ведутся подготовительные работы по разработке технической документации, подготовке материалов и техники для начала строительно-монтажных работ по замене указанных кабельных линий 10 кВ», - заявили в ГКП «АУЭС».