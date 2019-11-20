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Изнасилование в Таразе: уволен школьный инспектор

20 Ноября 2019 13:43
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Изнасилование в Таразе: уволен школьный инспектор

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе продолжается «разбор полетов» в связи с трагическим случаем в школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По поручению акима области Аскара Мырзахметова департаментом полиции Жамбылской области создана рабочая группа по выявлению недостатков в обеспечении безопасности учеников в школах, в том числе нехватки школьных инспекторов и видеокамер, отсутствия ограждения территорий учебных заведений, оборудования санузлов и других проблем. Об этом написал на своей странице Facebook начальник департамента полиции области Арман Оразалиев.

Теперь сотрудники полиции совместно с представителями школьной администрации будут ежедневно, в дневное и вечернее время, патрулировать территории, прилегающие к школам. Пересмотрен алгоритм действий школьных инспекторов. Прорабатывается вопрос вывода изображений из школьных камер видеонаблюдения не только в кабинет директора, но и в кабинеты заместителя директора по воспитательной работе и школьного инспектора.

«В связи с преступлением в СШ №6 города Тараза строгие выговоры объявлены начальникам городским полицейским службам - МПС УП, ОП-2, ОМПС ОП-2, а также старшему инспектору по организации работы ювенальной полиции ОП-2. Школьный инспектор СШ №6 уволен из органов внутренних дел. Вопросы профилактики и пресечения преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, находятся на моем ежедневном контроле», - подчеркнул полковник полиции Арман Оразалиев.

Напомним, досудебное расследование по ч. 4 ст. 120 и ч. 4 ст. 121 УК РК началось в Таразе. По горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

Трагический случай произошел в школьном туалете. Установить подозреваемого помогли видеокамеры. Это 38-летний житель областного центра, ранее судим за кражу, не женат, он водворен в ИВС города Тараза.

«Обеспечение безопасности школьников является прямой обязанностью организации образования. Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, учитель физики и вахтер по решению местного уполномоченного органа в сфере образования освобождены от занимаемых должностей. Все мнения родительской общественности данной школы будут учтены и приняты к сведению», - написал советник министра образования и науки РК Ерболат Мухамеджан на своей странице в Facebook.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Образование, МВД РК,
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Автор:

Галина Скрипник

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