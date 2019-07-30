Изнасилование в «Тальго»: транспортная прокуратура просит более строгого наказания осуждённым

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Об апелляции по данному делу стало известно из поста главного транспортного прокурора РК Ерната Сыбанкулова в Facebook, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной транспортной прокуратурой изучен приговор суда в отношении проводников поезда № 98 за совершение изнасилования пассажирки. В результате Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционное ходатайство об изменении приговора и применении в отношении осужденных более строгого наказания, - заявил в посте Е. Сыбанкулов.

Напомним, ранее стало известно о том, что жительница Актобе в поезде «Тулпар-Тальго» была изнасилована двумя проводниками поезда.

Позже двум подозреваемым был вынесен приговор в Костанае. Судья прокомментировал своё решение с связи с маленьким сроком наказания обвиняемым в изнасилование.